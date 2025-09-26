Via libera ai lavori di messa in sicurezza sulla SP 176 tra Castel di Lucio e Mistretta

Parte il progetto tanto atteso per la messa in sicurezza della SP 176, l'arteria che connette i comuni di Castel di Lucio e Mistretta. La Città Metropolitana di Messina ha ufficialmente dato il via ai lavori, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro destinato a risolvere le gravi criticità idrogeologiche che da anni affliggono il tracciato.

La S.P. 176, colpita da frane e cedimenti, vedrà una profonda riqualificazione che restituirà stabilità e sicurezza a un collegamento cruciale per l'intera zona. Gli interventi previsti includono la ricostruzione dei tratti più compromessi, la realizzazione di opere di sostegno profonde, il rifacimento del manto stradale, e la sostituzione delle barriere laterali danneggiate.

L'obiettivo principale è arrestare i movimenti franosi che hanno messo a rischio la continuità della viabilità. I lavori si concentreranno su quattro punti critici del percorso. Durante le operazioni, saranno necessarie limitazioni temporanee alla circolazione per consentire l'esecuzione delle opere di consolidamento.