Università di Messina, il Senato accademico sospende la convenzione con la Hebrew University di Gerusalemme

Il Senato Accademico dell’Università di Messina, riunitosi oggi in una seduta aperta alla partecipazione delle associazioni studentesche, ha deliberato all’unanimità la sospensione immediata dell’accordo di collaborazione con la Hebrew University of Jerusalem. La decisione si inserisce nel quadro delle richieste avanzate dalla comunità universitaria in merito alla crisi di Gaza.

Nel corso della seduta, l’organo di governo dell’Ateneo ha ribadito la condanna già espressa lo scorso luglio contro le azioni del governo israeliano, definite come “violenza inumana” e “sistematica violazione dei diritti umani”, fino a configurarsi come “genocidio”, in linea con quanto denunciato da istituzioni internazionali.

Oltre alla sospensione dell’accordo – che al momento non aveva avuto applicazione concreta – il Senato ha stabilito che non saranno approvati futuri partenariati con università o centri di ricerca che abbiano manifestato esplicitamente sostegno alle azioni del governo israeliano. Parallelamente, l’Ateneo ha confermato l’intenzione di rafforzare i rapporti con istituzioni che condividano i valori fondanti dell’Università di Messina.