Turismo a Milazzo: il Comune incassa ancora poco dalla tassa di soggiorno

Tassa di soggiorno, primi segnali incoraggianti, con gli albergatori che stanno iniziando a versare il dovuto visto che sino a qualche anno addietro erano inadempienti. Le sanzioni irrogate dalla Corte dei Conti evidentemente hanno avuto il loro peso sulla decisione di diversi titolari di strutture ricettive di versare a palazzo dell’Aquila quello che i turisti pagano extra soggiorno. Certo ancora si è lontani dall’obiettivo minimo che è il 70 per cento – trend nazionale – ma l’assessore ai tributi, Roberto Mellina si è detto fiducioso.

«Lo scorso anno abbiamo modificato il regolamento relativo all’applicazione del tributo per consentire anche a coloro che sono in difficoltà di poter rispettare le regole. Il regolamento innanzitutto individua le strutture ricettive presenti sul territorio comunale, ben 162, la maggior parte delle quali sono classificate come “case vacanze” non in regola e in tal senso il Suap sta sollecitando i titolari ad adempiere. Inoltre, vi sono 15 hotel e una pensione. Una presenza che ovviamente lascia immaginare un notevole gettito della tassa di soggiorno. Nella realtà non è così e in questi mesi gli Uffici hanno inviato delle intimazioni a pagare pena la sospensione dell’attività e la successiva chiusura. Con questa modifica al regolamento, contiamo di agevolare chi è rimasto indietro».

