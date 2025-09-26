Santa Lucia del Mela, oggi l'ultimo saluto a Lillo Bisazza

L'ultimo saluto a Lillo Bisazza - l'uomo di 71 anni ritrovato privo di vita domenica scorsa dopo essersi allontanato da casa - gli sarà dato oggi, alle ore 16.30, nella chiesa del Sacro Cuore, a Santa Lucia del Mela. "La nostra comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto al nostro concittadino, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari - scrive l'Amministrazione Sciotto -. Invitiamo tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene a Lillo a partecipare per onorare la sua memoria.In questo momento di grande dolore, rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla famiglia".

Bisazza si era allontanato da casa mercoledì 17 settembre e, dopo lunghe giornate di ricerche, è stato ritrovato domenica scorsa privo di vita nella zona Madoro a Patti, dove aveva lasciato la sua auto. Il tragico epilogo ha scosso profondamente la comunità luciese e il comprensorio tirrenico che oggi si stringe ancora più forte al dolore dei familiari.