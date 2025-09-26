Rassegna stampa 26-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: «Daremo i chiarimenti richiesti come avviene per tutte le opere»
IN EVIDENZA
La pm messinese Liliana Todaro designata dal Csm aggiunta a Catania
Falcone, 300 euro per uno schiaffo: condannato il sindaco
Barcellona, motociclista prosciolto dall’accusa di omicidio stradale
LE INIZIATIVE
Sud Innovation Summit: a Messina il futuro è presente
IN CITTA
Messina, che splendore quelle nuove luci per il Nettuno e Porta Grazia
IN PROVINCIA
Turismo a Milazzo: il Comune incassa ancora poco dalla tassa di soggiorno
Barcellona e Milazzo, due ospedali e il miraggio delle attività diagnostiche
Intitolata a Cesare Terranova l’aula del Tribunale di Patti
Caricamento commenti
Commenta la notizia