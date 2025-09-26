Ponte sullo Stretto, l'ad Ciucci: «Daremo i chiarimenti richiesti come avviene per tutte le opere»

Pietro Ciucci, ad della società “Stretto”, mantiene un aplomb stile inglese e ribadisce: «Con la Corte dei conti c’è l’interlocuzione che normalmente avviene per tutte le grandi infrastrutture. Risponderemo alle richieste di chiarimenti, siamo già al lavoro». Il ministro Matteo Salvini, impegnato nei suoi tour elettorali non commenta le sei pagine di rilievi critici mossi dalla magistratura contabile alla delibera approvata dal Cipess lo scorso 6 agosto ma lancia strali contro le opposizioni: «La Sinistra va contro i lavoratori. Il Ponte sullo Stretto di Messina alla Sinistra non piace, ma solo in Italia abbiamo una parte politica che fa la battaglia alle gallerie, ai ponti, ai viadotti, alle strade. Il Ponte porterebbe 120.000 posti di lavoro, quindi mi domando come si possa non volere un’opera che dà lavoro a tanti». A dar manforte al vicepremier, è il segretario regionale della Lega in Sicilia, il senatore messinese Nino Germanà: «Il Ponte sullo Stretto è l’opera ingegneristica più importante del secolo che farà brillare l’Italia agli occhi del mondo intero. Non c’è stata nessuna bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess, ma semplicemente richieste di chiarimenti e di integrazioni, come giusto che sia, che arriveranno nei tempi previsti. Non c’è stato un giorno dall’inizio di questa legislatura che le opposizioni non abbiano gridato allo scandalo in maniera del tutto strumentale e ideologica, ma noi siamo convinti di andare avanti nell’interesse del paese e l’obiettivo è quello di chiudere questa legislatura con due anni di cantiere alle spalle».

