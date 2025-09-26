Nuova via Don Blasco a Messina: inaugurato il nuovo tratto di via Santa Cecilia

È stato aperto questa mattina al traffico un nuovo tratto della via Don Blasco, precisamente la porzione di via Santa Cecilia più vicina a Maregrosso. L’opera rappresenta uno dei lotti più complessi dell’intero tracciato, poiché ha richiesto la completa messa in sicurezza e la ricostruzione del sottopasso ferroviario.

Con l’apertura odierna, gli automobilisti potranno finalmente utilizzare il nuovo collegamento, che andrà a sostituire a breve un’altra arteria destinata a chiudere.

Da lunedì, infatti, sarà interdetto al transito il ponte che dal cavalcavia Cannizzaro conduce alla via Don Blasco: la struttura verrà demolita e ricostruita ex novo.

Il nuovo sottopasso di via Santa Cecilia diventerà quindi il percorso alternativo per chi deve raggiungere la zona, alleggerendo così il traffico e garantendo continuità alla viabilità durante i lavori sul cavalcavia.