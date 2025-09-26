Messina, via Maddalena riaperta al traffico: concluso il secondo step dei lavori sul viale San Martino

È stato riaperto al traffico ad un mese esatto dalla chiusura, il tratto di via Maddalena che attraversa il viale San Martino. Nell'ambito dei lavori per il rifacimento della linea tranviaria, l'incrocio è stato pavimentato con la medesima pietra lavica utilizzata nel primo tratto del viale. Stesso effetto dell'isola pedonale ma in via Maddalena si continuerà a viaggiare in auto da monte verso valle. Si tratta del secondo step dei lavori avviati a Pasqua e che dovrà portare alla sostituzione dell'asfalto fino al viale Europa entro il 2026.