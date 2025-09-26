Messina, una vita sui binari: l’omaggio degli ex colleghi al macchinista 98enne Domenico Scimone

Classe 1927 è stato assunto in Fs all'età di 26 anni. Domenico Scimone, 98 anni compiuti, è il ferroviere più anziano e veterano del gruppo di ex colleghi del Deposito Locomotive di Messina composto da macchinisti,capitreno, capistazione, capitecnici e operai in pensione. Scimone venne assunto il 30 dicembre 1953. Con la mente lucida e lo stile elegante di chi ha vissuto con passione il proprio lavoro di macchinista, ieri durante il quarto raduno degli ex ferrovieri, ha risposto presente offrendo una testimonianza preziosa che ha commosso i colleghi e una lezione di vita trascorsa sui treni tra gli applausi dei presenti. L'iniziativa quest'anno alla quarta edizione, organizzata dall'ex caposettore Francesco Restivo, ha rappresentato un momento di confronto sulla storia delle Ferrovie dello Stato e del Deposito Locomotive di Messina. L'evento ha registrato la partecipazione di un centinaio di ex ferrovieri felici di ritrovarsi e salutare il patron Domenico Scimone. All'incontro era presente, nella veste di ferroviere assunto nel 1986, anche Nino Carreri attuale assessore al Decentramento.