Messina, estorsione nei confronti di un anziano: arrestati un uomo e una donna

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno tratto in arresto due soggetti messinesi in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Messina, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica.

I due soggetti, un uomo e una donna, sono gravemente indiziati del reato di estorsione nei confronti di un anziano 85enne. In particolare, i due complici, dopo aver minacciato la vittima asserendo di divulgare notizie relative ad una relazione extraconiugale esistente tra quest’ultimo e la donna, lo hanno costretto a consegnare in più occasioni somme di denaro per un importo complessivo di 800 euro.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria, condotti dalla Sezione antirapina della Squadra Mobile, hanno consentito agli investigatori di ricostruire la vicenda delittuosa nelle diverse fasi in cui è stata consumata; i successivi approfondimenti investigativi - svolti con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina - hanno portato ad individuare i due presunti autori del reato.