Messina, che splendore quelle nuove luci per il Nettuno e Porta Grazia

Una luce nuova sulla città. Nel vero senso della parola. L’inaugurazione, ieri sera, del nuovo impianto di illuminazione artistica della Fontana del Nettuno, di fronte la Prefettura, e di Porta Grazia a piazza Casa Pia (con annessa pulizia della facciata), non è altro che la punta dell’iceberg di una serie di lavori che l’Amministrazione comunale ha avviato nei mesi scorsi. Un progetto voluto – e spinto – sia dal sindaco Federico Basile che dall’assessore Francesco Caminiti e affidato al Dipartimento Politiche energetiche di Palazzo Zanca.

I lavori, coordinati dall’ingegnere Salvatore Saglimbeni e sotto la supervisione della Soprindentenza, hanno ripristinato il valore storico e artistico di diversi lampioni presenti in città. Da quelli di inizio ‘900 di fronte l’ex Banca d’Italia a quelli anni ‘30 della passeggiata a mare, testimonianza di una realtà imprenditoriale e della filiera dell’artigianato che adesso non ci sono più, come le Fonderie. In tanti casi si trattava di vecchi pali a gas e poi trasformati in elettrici. Un piccolo grande patrimonio storico della città che per tanti anni è stato abbandonato e che adesso stanno tornando operativi. Ed efficienti, come l’illuminazione della fontana senatoria accanto il Comune oppure la stessa facciata di Palazzo Zanca con fari ad incasso e il loggiato rifatto.

