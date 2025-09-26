Messina, che splendore quelle nuove luci per il Nettuno e Porta Grazia

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Inaugurati gli impianti ripristinati della fontana di fronte la Prefettura e a piazza Casa Pia. Restaurati i lampioni di inizio ‘900 e dei primi anni ‘30, un grande patrimonio per la città

Una luce nuova sulla città. Nel vero senso della parola. L’inaugurazione, ieri sera, del nuovo impianto di illuminazione artistica della Fontana del Nettuno, di fronte la Prefettura, e di Porta Grazia a piazza Casa Pia (con annessa pulizia della facciata), non è altro che la punta dell’iceberg di una serie di lavori che l’Amministrazione comunale ha avviato nei mesi scorsi. Un progetto voluto – e spinto – sia dal sindaco Federico Basile che dall’assessore Francesco Caminiti e affidato al Dipartimento Politiche energetiche di Palazzo Zanca.

I lavori, coordinati dall’ingegnere Salvatore Saglimbeni e sotto la supervisione della Soprindentenza, hanno ripristinato il valore storico e artistico di diversi lampioni presenti in città. Da quelli di inizio ‘900 di fronte l’ex Banca d’Italia a quelli anni ‘30 della passeggiata a mare, testimonianza di una realtà imprenditoriale e della filiera dell’artigianato che adesso non ci sono più, come le Fonderie. In tanti casi si trattava di vecchi pali a gas e poi trasformati in elettrici. Un piccolo grande patrimonio storico della città che per tanti anni è stato abbandonato e che adesso stanno tornando operativi. Ed efficienti, come l’illuminazione della fontana senatoria accanto il Comune oppure la stessa facciata di Palazzo Zanca con fari ad incasso e il loggiato rifatto.
