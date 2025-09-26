La pm messinese Liliana Todaro designata dal Csm aggiunta a Catania

Ha messo la sua firma su tutte le più importanti operazioni sulla mafia messinese dell’ultimo decennio, di cui è diventata ormai una profonda conoscitrice, non solo degli assetti ma anche delle dinamiche e delle possibili evoluzioni. E adesso tutto questo grande bagaglio d’esperienza lo impiegherà a Catania la sostituta Liliana Todaro, che ieri mattina è stata designata in commissione al Csm come nuovo aggiunto della procura etnea diretta da Francesco Curcio. E dove ritroverà l’attuale aggiunto Sebastiano Ardita, che negli anni scorsi ha vissuto una lunga e intensa stagione a Messina.

La Todaro, messinese, era in corsa insieme alla collega Antonella Barrera per il posto lasciato vacante da Ignazio Fondo. Ha ottenuto il voto di cinque consiglieri (Paolini, il relatore, E. Carbone, M. Carbone, Miele ed Eccher). Mentre la collega ha ottenuto solo quello del consigliere Forziati. Adesso il prossimo passaggio per la nomina definitiva è la ratifica del plenum del Csm.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale