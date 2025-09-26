Intitolata a Cesare Terranova l’aula del Tribunale di Patti

Intitolata ieri al Giudice Cesare Terranova la principale aula del Tribunale di Patti, nella ricorrenza del 46° anniversario dell’agguato mafioso in cui il 25 settembre 1979 fu ucciso a Palermo insieme al maresciallo della scorta Lenin Mancuso. Nella cerimonia, organizzata in collaborazione con l’Associazione commercianti e imprenditori pattesi, sono emersi i tratti più significativi della figura di Terranova che agli albori della carriera, dopo la laurea a Messina e l’esperienza alla Pretura di Rometta, tra il 1953 e il 1958 fu giudice istruttore penale a Patti. Pioniere della lotta alla criminalità organizzata, di cui individuò i nuovi interessi imprenditoriali, le sue intuizioni tracciarono un solco decisivo su cui si sono incardinati decenni di investigazioni e procedimenti giudiziari contro la mafia.

