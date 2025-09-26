Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Intitolata a Cesare Terranova l’aula del Tribunale di Patti

Intitolata a Cesare Terranova l’aula del Tribunale di Patti

Il giudice ucciso da Cosa nostra a Palermo nel 1979 insieme al maresciallo Lenin Mancuso nel corso della sua carriera prestò servizio per tre anni proprio nel centro tirrenico

Intitolata ieri al Giudice Cesare Terranova la principale aula del Tribunale di Patti, nella ricorrenza del 46° anniversario dell’agguato mafioso in cui il 25 settembre 1979 fu ucciso a Palermo insieme al maresciallo della scorta Lenin Mancuso. Nella cerimonia, organizzata in collaborazione con l’Associazione commercianti e imprenditori pattesi, sono emersi i tratti più significativi della figura di Terranova che agli albori della carriera, dopo la laurea a Messina e l’esperienza alla Pretura di Rometta, tra il 1953 e il 1958 fu giudice istruttore penale a Patti. Pioniere della lotta alla criminalità organizzata, di cui individuò i nuovi interessi imprenditoriali, le sue intuizioni tracciarono un solco decisivo su cui si sono incardinati decenni di investigazioni e procedimenti giudiziari contro la mafia.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province