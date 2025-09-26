Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Falcone, 300 euro per uno schiaffo: condannato il sindaco

Ha colpito un 57enne nel suo studio professionale

Carmelo Paratore

I giudici del Tribunale di Patti – presidente Monica Marino, componenti Giovanni Ceccon e Gianluca Corona – hanno condannato il sindaco di Falcone, l’ingegnere Carmelo Paratore, 70 anni al pagamento di una multa di 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali, perché è stato riconosciuto colpevole del reato di “percosse” nei confronti di un uomo di 57 anni. Fatti avvenuti nel corso di un diverbio, durante il quale avrebbe colpito la vittima in viso con uno schiaffo. Fatto che sarebbe avvenuto il 16 febbraio 2018 nello studio tecnico privato dello stesso sindaco Carmelo Paratore, che da sempre ha svolto la professione di ingegnere edile. Gli stessi giudici, per il medesimo episodio, hanno anche condannato il sindaco Carmelo Paratore al risarcimento del danno subito dalla persona percossa con uno schiaffo, costituitasi parte civile. Danno che è stato equitativamente determinato dagli stessi giudici in 300 euro, oltre al diritto della refusione delle spese sostenute per la costituzione e difesa che sono state quantificate dal collegio giudicante in 1.700 euro, oltre accessori di legge.
