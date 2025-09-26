Blitz alla Messina Servizi di Finanza e Digos, acquisiti documenti sulla raccolta differenziata

La Guardia di Finanza e la Digos sono stati negli uffici della partecipata Messina Servizi Bene Comune. Sarebbero stati acquisiti una serie di atti e documenti che adesso sono al vaglio degli investigatori che devono esaminare il materiale acquisito. All’attenzione, in particolare, ci sarebbero i formulari relativi all’acquisizione in entrata della raccolta differenziata e ai tipi di materiale conferito destinato al riciclo e che va poi alle ditte che si occupano di questo tipo di rifiuti o è destinato alla discarica per la parte che riguarda l’indifferenziata. In pratica sarebbero stati accesi i riflettori sul percorso che fanno i rifiuti dalla raccolta fino alla differenziazione per tipologia e anche la divisione per la parte destinata alle aziende che si occupano del riciclo e la parte che invece deve essere destinato alla discarica.