Home / Cronaca / Barcellona, motociclista prosciolto dall’accusa di omicidio stradale

Barcellona, motociclista prosciolto dall’accusa di omicidio stradale

La morte di Francesco Mazzeo, investito a Milazzo: disposto il non luogo a procedere per Stefano Rotti

Il tribunale di Barcellona

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Giuseppe Sidoti, accogliendo l’eccezione di nullità avanzata dall’avvocato Andrea Calderone, nell’interesse dell’imputato di omicidio stradale per l’incidente mortale avvenuto il 6 giugno 2024 lungo l’arteria di Ponente a Milazzo, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per violazione del diritto di difesa – con la formula «perché il fatto non sussiste» – nei confronti di Stefano Rotti, 61 anni, originario di Roma e residente a Milazzo, imputato di omicidio stradale.
Il procedimento conclusosi con l’assoluzione dell’imputato trae origine dal tragico incidente avvenuto il 6 giugno 2024, quando Stefano Rotti, alla guida di una motocicletta Bmw R 1250 GS, percorreva via Marinaio d’Italia e investì Francesco Mazzeo, che stava attraversando la carreggiata. L’uomo, sbalzato per diversi metri, morì a causa di un grave politrauma con fratture multiple e adinamia cardiaca terminale. Il pubblico ministero Luca Gorgone, che ha coordinato le indagini, aveva contestato a Rotti il fatto che viaggiasse a 56 km/h in un tratto urbano, in violazione dei limiti previsti dal Codice della strada e senza adeguare la condotta di guida alle condizioni di visibilità ridotta.
