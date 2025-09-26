Barcellona e Milazzo, due ospedali e il miraggio delle attività diagnostiche

Ospedali di Barcellona e Milazzo senza diagnostica: allarme dell’on. Tommaso Calderone che evidenzia la presenza di apparecchiature vetuste e guaste da mesi: «Situazione inaccettabile, serve un intervento immediato», ammonisce Calderone, che parla di «paralisi totale che pesa sui cittadini della fascia tirrenica messinese». È questo il quadro tracciato dal presidente della Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, che in una lettera indirizzata all’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraone, e al presidente della Regione, Renato Schifani, denuncia le gravi criticità che colpiscono i presìdi di Barcellona e Milazzo.

La situazione, scrive, resta ferma nonostante le rassicurazioni ricevute a fine agosto dai vertici della sanità siciliana. Al “Fogliani” di Milazzo continua a non essere operativa la Risonanza magnetica nucleare, essenziale per diagnosi tempestive in diversi ambiti clinici. Allo stesso modo, il “Cutroni Zodda” di Barcellona rimane privo del Servizio radiologico, per un guasto alle macchine RX che non è stato ancora risolto.