Ritrovato a Genova il 62enne di Sant'Agata di Militello Salvatore Caioli

Sospiro di sollievo per i familiari del 62enne santagatese Salvatore Caioli, del quale non si avevano più notizie dallo scorso giovedì 18 settembre. L’uomo, sofferente per una grave patologia, è stato infatti rintracciato a Genova vicino l’abitazione della sorella. È stata la donna stessa a trovarlo, in stato confusionale, allertando i soccorsi. Avvisati prontamente anche i familiari a Sant’Agata Militello che avevano denunciato la scomparsa ai Carabinieri. L’ultimo avvistamento alla stazione di Messina, giovedì scorso, dove avrebbe dovuto recarsi ad una visita, poi più nessuna traccia. Nella serata di oggi fortunatamente il lieto fine.