Rassegna stampa 25-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Barcellona, definitivamente assolto l’imprenditore Immacolato Bonina: finisce un calvario di nove anni

La “casetta” dello spaccio a S. Lucia: i pm chiedono pesanti condanne a Messina

Cocaina e crack tra Messina e Barcellona: cade il reato associativo

L'ALLARME

Messina, occhio alla truffa della multa col falso mittente PagoPA

IN EVIDENZA

Messina, sos allagamenti sul viale della Libertà: in arrivo un “argine”

ForestaMe, passano a MessinaServizi la manutenzione e la gestione degli alberi

Piove cemento dalla galleria a Capo d’Orlando: grandi rischi e nessun cantiere