Home / Cronaca / Piove cemento dalla galleria a Capo d'Orlando: grandi rischi e nessun cantiere

Il temporale di ieri ha riacceso l’attenzione sullo stato di grave abbandono del tunnel sulla Provinciale 147 che da troppo tempo attende l’intervento della Città metropolitana

Un forte temporale ieri mattina ha acceso nuovamente i riflettori sui pericoli di un’arteria di Capo d’Orlando che, ogni giorno, viene attraversata da migliaia di veicoli tra auto e mezzi pesanti senza contare i tanti amanti del footing e delle due ruote che la percorrono per godere di una vista unica, quella sul mare e sulle isole Eolie.
È la Provinciale 147, meglio conosciuta come il lungomare di San Gregorio, perché dal centro città orlandino porta al borgo marinaro omonimo e da qui all’area portuale.
Da anni la fatiscenza strutturale di un manufatto, la galleria stradale nei pressi dello scoglio Garibaldi, mette a repentaglio la sicurezza di coloro che l’attraversano. Ed anche ieri mattina si è temuto che, durante le folate di vento e gli scrosci di pioggia successive, dalla volta della galleria, come accaduto altre volte, si staccassero pezzi di cemento e di intonaco. Per fortuna sono venute giù solo piccole parti di malta e cemento e così il pericolo per i tanti automobilisti che attraversarono il tunnel è stato per il momento scampato.
