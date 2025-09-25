Piove cemento dalla galleria a Capo d'Orlando: grandi rischi e nessun cantiere

Un forte temporale ieri mattina ha acceso nuovamente i riflettori sui pericoli di un’arteria di Capo d’Orlando che, ogni giorno, viene attraversata da migliaia di veicoli tra auto e mezzi pesanti senza contare i tanti amanti del footing e delle due ruote che la percorrono per godere di una vista unica, quella sul mare e sulle isole Eolie.

È la Provinciale 147, meglio conosciuta come il lungomare di San Gregorio, perché dal centro città orlandino porta al borgo marinaro omonimo e da qui all’area portuale.

Da anni la fatiscenza strutturale di un manufatto, la galleria stradale nei pressi dello scoglio Garibaldi, mette a repentaglio la sicurezza di coloro che l’attraversano. Ed anche ieri mattina si è temuto che, durante le folate di vento e gli scrosci di pioggia successive, dalla volta della galleria, come accaduto altre volte, si staccassero pezzi di cemento e di intonaco. Per fortuna sono venute giù solo piccole parti di malta e cemento e così il pericolo per i tanti automobilisti che attraversarono il tunnel è stato per il momento scampato.

