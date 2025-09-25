Messina, sos allagamenti sul viale della Libertà: in arrivo un "argine"

La commistione tra acque nere e bianche e i frequenti allagamenti lungo il viale della Libertà tra qualche mese potrebbero essere un lontano ricordo. Palazzo Zanca corre finalmente ai ripari, con l’obiettivo di risolvere una volta per tutte criticità care ai residenti e agli automobilisti, in particolar modo in occasione di intense piogge. Le scene a cui i messinesi assistono sono ormai arcinote: la corsia del tram che si trasforma in piscina, i tombini intasati e l’odore spesso insopportabile, con conseguenti problemi igienico-sanitari.

Qualche giorno fa, il Comune ha aggiudicato i “Lavori di efficientamento ai fini del riuso delle acque meteoriche provenienti dai sistemi esistenti di raccolta e convogliamento lungo il viale della Libertà (lotto 2)”, nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Li eseguirà la ditta SicilNord Impianti srl, che ha offerto 265.300,05 euro su un importo a base di gara di 364.095,49 euro. Osservata speciale è l’area compresa fra i torrenti San Licandro e Giostra, mediante la realizzazione di una vasca di accumulo e trattamento delle acque meteoriche per fini irrigui e per il lavaggio stradale. In fase preliminare, il progetto era indirizzato all’adeguamento/ampliamento dell’impianto esistente della stazione di sollevamento dei reflui della zona San Francesco, al fine di evitare scarichi incontrollati nel corpo idrico ricettore costituito dal litorale compreso tra la rada San Francesco e il viale Giostra: tuttavia, a seguito di alcuni sopralluoghi tecnici svolti per conto dell’amministrazione comunale, è stata individuata un’altra porzione per un moderno ed efficiente sistema di trattamento e accumulo delle acque meteoriche.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale