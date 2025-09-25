Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, occhio alla truffa della multa col falso mittente PagoPA

Messina, occhio alla truffa della multa col falso mittente PagoPA

Migliaia di caselle di posta elettronica invase da un messaggio che invita gli utenti a corrispondere 125 euro entro 72 ore, altrimenti la somma lieviterebbe a 396 euro

Migliaia di messinesi hanno già ricevuto (o stanno per ricevere) nella casella di posta elettronica un “promemoria di pagamento di una multa in sospeso”. Il mittente è di quelli con cui i cittadini sono ormai abituati ad avere a che fare: PagoPA e precisamente il messaggio in questione è recapitato da PagoPA.it. Ma è un raggiro bello e buono, una delle tante esche che i cybercriminali lanciano nella speranza di far abboccare più “pesci” possibili, al fine di estorcere loro denaro in maniera fraudolenta.
«Caro utente, il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento della multa per la violazione del Codice della strada, registrata con riferimento numero #R7230033407 per eccesso di velocità», si legge nella email. In cui si specifica che «l’importo della multa di 125 euro non è ancora stato pagato». Segue l’invito a cliccare su un link sottostante, (con la dicitura controlla e paga la multa) «per visualizzare i dettagli della multa e completare il pagamento in modo sicuro».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province