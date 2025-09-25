Messina, la rete dello spaccio a Fondo Fucile: sette condanne in appello I NOMI

Sette condanne, con forti sconti di pena, e due assoluzioni. Questa la conclusione del processo d’appello dell’operazione antidroga “La Villetta”. La sentenza è della corte d’appello, presieduta dal giudice Carmelo Tripodi, che ha riqualificato i fatti riconoscendo l’associazione finalizzata a fatti di lieve entità arrivando a pene meno dure.

Al centro del processo l’indagine della Squadra Mobile con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, che aveva portato alla luce l’attività di spaccio di droga in una “casetta” di Fondo Fucile.

Queste le condanne: Placido “Dino” Arena 9 anni e 6 mesi , Valentina Fenghi 3 anni e 8 mesi, Gianluca Fenghi 5 anni e 4 mesi e 4mila euro di multa, Fabio Fenghi 7 anni e 6mila euro di multa, Saverio Scudellà 3 anni, Ester Caliri 1 anno e mille euro di multa, Domenico D’Amico 1 anno, 8 mesi, 20 giorni, e 2400 euro di multa, previa la concessione delle attenuanti generiche. Gli è stato concesso anche il beneficio della pena sospesa. Sono state invece totalmente assolte con la formula “per non aver commesso il fatto” Antonia Fenghi ed Esmeralda Giletto.

