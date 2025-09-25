Messina, la Guardia di Finanza celebra San Matteo: messa solenne nella chiesa del rione Giostra

La Guardia di Finanza di Messina ha celebrato il santo patrono del corpo, San Matteo Apostolo, con una solenne funzione religiosa nella parrocchia a lui intitolata, nel rione Giostra.

Alla cerimonia hanno preso parte i militari del comando provinciale e dei reparti aeronavali, insieme a numerose autorità civili e militari. La Santa Messa è stata celebrata dall’Arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla, affiancato dal cappellano militare del corpo, don Giuseppe Salomone. La celebrazione è stata arricchita dai canti del coro polifonico del comando provinciale.

Tra le autorità intervenute, il comandante interregionale dei Carabinieri “Culqualber”, generale di corpo d’armata Claudio Domizi, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, Carlo Caponcello, il procuratore Capo Antonio D’Amato, il sindaco Federico Basile, il questore Annino Gargano e il vicario del prefetto, Cettina Pennisi.

Al termine della celebrazione, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Girolamo Franchetti, ha ringraziato monsignor Accolla per la vicinanza mostrata alle Fiamme Gialle e ha rivolto un pensiero di gratitudine sia al personale in servizio sia ai finanzieri in congedo, custodi dei valori e delle tradizioni del Corpo.