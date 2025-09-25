Messina, la figlia Jessica racconta Totò: ecco il lato più intimo di Schillaci

«Volevo fare conoscere alle tante persone che lo hanno ammirato sui campi di calcio e tifato per lui, chi era l’uomo che si nascondeva dietro quegli occhi. Mi sentivo il portavoce di tutta la mia famiglia, i miei fratelli Mattia e Nicole, gli zii Giovanni e Rosalia e in quei giorni dolorosi ho iniziato a buttare giù questi 19 racconti inediti della nostra vita per parlare della sua semplicità e anche delle sue fragilità».

Le gesta sportive del campione sono, ormai, nella storia del calcio come i suoi occhi quasi fuori dalle orbite ai Mondiali di Italia ‘90. Ma il lato umano di Totò Schillaci è, forse, quello meno conosciuto. Ed è questo aspetto della figura paterna con i ricordi dell’infanzia e dei suoi ultimi attimi di vita che Jessica Schillaci ha voluto raccontare nel libro intitolato “Solo io posso scrivere di te” presentato nel corso di un incontro con la stampa al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

Messina ha segnato una tappa importante della sua carriera il trampolino di lancio verso la Juventus in serie A e i grandi palcoscenici internazionali. Impossibile non chiederle quali ricordi gli raccontava suo padre della esperienza sullo Stretto. «Per lui era la sua seconda casa. Qui è stato veramente bene e ogni volta mi parlava di un posto meraviglioso, sia lui che mia madre. Messina è poi la città dove hanno scoperto di aspettare la mia nascita e dove sono cresciuta nei primi anni. Mi raccontava l’affetto dei tifosi, di quanto fosse difficile uscire per strada la sera perché veniva riconosciuto e subito fermato dalle persone».

Piero Mazzù, cronista sportivo della Gazzetta, ha ricordato la semplicità dell’uomo che, a fine partita, si chiudeva nello stanzino di Ciccio Currò per sfuggire alle interviste. Una timidezza che si abbina ai grandi numeri che era in grado di fare con il pallone sul campo di gioco.