Messina, furto all'Istituto Cuppari: rubato cibo e attrezzi della ditta impegnata nella ristrutturazione

Cibi, tra prosciutti e formaggi, succhi di frutta e soprattutto gli attrezzi alla ditta che lavora alla ristrutturazione a una parte del plesso. E' il bottino di un furto compiuto ai danni dell'Istituto Agrario Cuppari a San Placido Calonerò nello scorso week-end. "Non sappiamo esattamente quando, certamente in una delle notti tra venerdì e sabato - commenta il dirigente scolastico Pietro La Tona -. I danni alla scuola sono relativamente ridotti, più importanti quelli che riguardano la ditta che sta lavorando all'interno dell'istituto". La Tona ha presentato denuncia ai carabinieri e sono in corso le indagini per risalire agli autori.