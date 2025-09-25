Messina, bus in autostrada: da oggi ATM impiega anche due pullman

Da oggi due pullman ATM dedicati sono entrati in servizio lungo la tratta autostradale, ponendo rimedio al problema segnalato da tempo dagli utenti: l’utilizzo di normali autobus di linea che costringevano molti passeggeri a viaggiare in piedi durante il tragitto.

La nuova soluzione, resa operativa questa mattina, punta a garantire maggiore sicurezza e comfort a chi quotidianamente si sposta tra le zone sud della città e il centro.

Per monitorare la partenza del servizio, sono stati disposti controlli da parte delle forze dell’ordine: una pattuglia della polizia si è posizionata presso la fermata in salita a Tremestieri, mentre un’altra ha presidiato l’arrivo al Boccetta, così da verificare il regolare andamento del flusso dei passeggeri.

Con l’introduzione dei pullman, ATM conta di rispondere concretamente alle esigenze dei pendolari e di ridurre i disagi che negli ultimi mesi avevano alimentato polemiche e segnalazioni da parte dei cittadini e sindacati.