Messina, rete di spaccio ricostruita nel rione Giostra: 12 arresti

Dodici persone sono state arrestate ieri a Messina in esecuzione di provvedimenti definitivi: sono state riconosciute colpevoli, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. I provvedimenti chiudono il filone giudiziario nato dopo due agguati a colpi d’arma da fuoco nel rione Giostra.

L’indagine

L’inchiesta, avviata nel gennaio 2017 dalla Squadra mobile e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, ha ricostruito una rete composta da più cellule, attiva nello spaccio di diverse sostanze all’interno di un comprensorio edilizio del quartiere popolare di Giostra.

Sequestri e misure

Nel maggio 2021 erano già scattate 52 misure cautelari e il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 300 mila euro riconducibili agli indagati. Gli arresti di ieri danno esecuzione alle sentenze passate in giudicato.