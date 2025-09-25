La nebulosa Manubrio, quella luce che emoziona: l'immagine scattata dal telescopio di Forte Petrazza a Messina

Il Forte Petrazza di Messina ha inaugurato lo scorso 10 agosto il nuovo telescopio dell’Osservatorio astronomico, realizzato dalla Fondazione Messina in collaborazione con il Gruppo Astrofili Messinesi. Oggi, 25 settembre, arriva la prima immagine ufficiale a lunga esposizione: la Nebulosa Manubrio (M27).

Situata nella costellazione della Volpetta, a una distanza di circa 1.200-1.360 anni luce dalla Terra, è una nebulosa planetaria formata dagli strati gassosi espulsi da una stella simile al Sole e illuminati dal suo nucleo residuo, una nana bianca. I colori azzurri e rossastri derivano dai gas ionizzati che compongono questa spettacolare struttura cosmica.

Uno scatto che rappresenta un passo importante nell’attività scientifica del nuovo telescopio, racchiudendo in un’immagine l’incontro tra tecnologia, ricerca e passione.