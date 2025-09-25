La “casetta” dello spaccio a S. Lucia: i pm chiedono pesanti condanne a Messina

Pesanti richieste di condanna in udienza preliminare davanti alla gup Arianna Raffa per il processo della “casetta” dello spaccio, gestita tre gruppi a Santa Lucia sopra Contesse, nel complesso delle Case Arcobaleno. Una abitazione abusiva era stata trasformata in una sorta di market della droga sempre aperto sia di giorno che di notte sul quale si reggeva l’economia di diversi nuclei familiari.

A formulare le richieste di pena i sostituti della Dda Piero Vinci e Roberto Conte. Ecco il dettaglio: Andrea Arena, 14 anni di reclusione; Antonina Arena, 9 anni; Giusepep Arena, 14 anni; Michele Arena, 18 anni; Vincenzo Arena, 8 anni; Giosuè Barbuscia, 10 anni; Francesco Celi, 12 anni; Piero Costa, 12 anni; tommaso D’Angelo, 10 anni e 4 mesi; Francesco De Domenico, 8 anni; Valentina Demarco, 12 anni; Paolo Grasso, 20 anni; Valentina Grasso, 8 anni; Vincenzo Lucchesi, 16 anni; Maicol Merlino, 6 anni e 30mila euro di multa; Patrizia Morabito, 14 anni; Nicolò Passeri, 5 anni (in udienza gli è stata riconosciuta ieri la semi infermità mentale); Marco Rodoletti, 8 anni; Elena Santovito, 20 anni; Antonino Francesco Santovito, 7 anni e 8 mesi; Antonino Scirone, 8 anni; Marco Scivolone, 11 anni e 4 mesi; Brunella Sturiale, 8 anni; il brasiliano Washington Vieira Da Silva, 8 anni.

