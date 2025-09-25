Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / La “casetta” dello spaccio a S. Lucia: i pm chiedono pesanti condanne a Messina

La “casetta” dello spaccio a S. Lucia: i pm chiedono pesanti condanne a Messina

Un piccolo edificio abusivo era la centrale dello smercio di cocaina, crack e marijuana. Il blitz della Mobile alle Case Arcobaleno che smantellò tre organizzazioni nel novembre del 2024

Pesanti richieste di condanna in udienza preliminare davanti alla gup Arianna Raffa per il processo della “casetta” dello spaccio, gestita tre gruppi a Santa Lucia sopra Contesse, nel complesso delle Case Arcobaleno. Una abitazione abusiva era stata trasformata in una sorta di market della droga sempre aperto sia di giorno che di notte sul quale si reggeva l’economia di diversi nuclei familiari.
A formulare le richieste di pena i sostituti della Dda Piero Vinci e Roberto Conte. Ecco il dettaglio: Andrea Arena, 14 anni di reclusione; Antonina Arena, 9 anni; Giusepep Arena, 14 anni; Michele Arena, 18 anni; Vincenzo Arena, 8 anni; Giosuè Barbuscia, 10 anni; Francesco Celi, 12 anni; Piero Costa, 12 anni; tommaso D’Angelo, 10 anni e 4 mesi; Francesco De Domenico, 8 anni; Valentina Demarco, 12 anni; Paolo Grasso, 20 anni; Valentina Grasso, 8 anni; Vincenzo Lucchesi, 16 anni; Maicol Merlino, 6 anni e 30mila euro di multa; Patrizia Morabito, 14 anni; Nicolò Passeri, 5 anni (in udienza gli è stata riconosciuta ieri la semi infermità mentale); Marco Rodoletti, 8 anni; Elena Santovito, 20 anni; Antonino Francesco Santovito, 7 anni e 8 mesi; Antonino Scirone, 8 anni; Marco Scivolone, 11 anni e 4 mesi; Brunella Sturiale, 8 anni; il brasiliano Washington Vieira Da Silva, 8 anni.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province