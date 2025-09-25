Il comando provinciale dei Carabinieri di Messina si rafforza con cinque nuovi ufficiali

Si sono insediati da pochi giorni e sono già operativi cinque nuovi ufficiali del comando provinciale dei carabinieri. Gli ufficiali sono stati accolti dal colonnello Lucio Arcidiacono, comandante provinciale dei carabinieri che ha evidenziato l'importanza di avere ufficiali di esperienza e di grande preparazione, nel segno della continuità dell'azione del comando provinciale. Molti dei nuovi arrivati hanno alle spalle importanti esperienze in territori impegnativi sul fronte della criminalità come la Calabria e la Campania.

Il tenente colonnello Giampaolo Iuliano, è il neo comandante del Ris di Messina, un reparto di eccellenza dell'Arma. Il tenente colonnello Marco Barone è il nuovo comandante del Reparto Operativo. Anche questo è un reparto di particolare importanza dell'Arma che ha competenza su tutto il territorio provinciale. L'ufficiale ha all'attivo numerose esperienze di comando, negli ultimi anni è stato in Calabria, nella Compagnia Taurianova, uno dei territori più complessi sul fronte criminale. Il maggiore Federico Sallusto, è il nuovo comandante della Compagnia Messina Sud. Anche questo è un territorio particolarmente impegnativo di Messina. L'ufficiale ha assunto vari incarichi in Puglia a Trani, Bari e Cerignola. Infine il tenente Ciro Grassia, comandante del nucleo operativo della Compagnia Messina Centro e il tenente Alex Zecca, comandante nucleo operativo della Compagnia Messina Sud.