Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / ForestaMe, passano a MessinaServizi la manutenzione e la gestione degli alberi

ForestaMe, passano a MessinaServizi la manutenzione e la gestione degli alberi

Il Comune, con una specifica delibera di Giunta, ha dato seguito a quanto ipotizzato in avvio del progetto

La gestione degli alberelli e delle aree del progetto verde di ForestaMe passa di mano. L’appalto per la piantumazione degli arbusti nelle vie del centro della città prevedeva che la manutenzione doveva essere, sino a qualche settimana fa, della ditta che ha eseguito i lavori. La Giunta comunale, però, nella seduta di lunedì scorso, ha affidato la manutenzione e cura ordinaria e straordinaria ed i servizi di controllo alla MessinaServizi Bene Comune. Si tratta di un ampliamento del contratto di servizio già in essere tra Palazzo Zanca e la società partecipata alla quale verrà riconosciuto un compenso extra quantificato in 496 mila euro.
Nell’affidamento c’è il lotto centro di ForestaMe, l’asta fluviale di Gazzi, la zona di Giampilieri, la manutenzione del prato del parco Aldo Moro e la gestione del verde anche di villa Dante.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province