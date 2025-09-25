Barcellona, definitivamente assolto l'imprenditore Immacolato Bonina: finisce un'odissea giudiziaria di nove anni

Dopo nove anni di processi penali, e tre diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione, l’imprenditore Immacolato Bonina, neo presidente onorario dell’Igea Virtus, è stato assolto definitivamente, con la formula più ampia: «Perché il fatto contestato non sussiste». Si chiude, con un verdetto definitivo, l’odissea giudiziaria di Immacolato Bonina, l’imprenditore barcellonese della grande distribuzione che, per quasi un decennio, è stato al centro di un procedimento penale dai contorni complessi e controversi. La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal procuratore generale Felice Lima contro l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello, mettendo la parola fine a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2016 e segnata da condanne, rinvii e infine assoluzioni.

Immacolato Bonina, amministratore delegato della C.S.R.S. spa – la società che gestiva la piattaforma di acquisto e distribuzione delle merci destinate ai supermercati del gruppo – era stato accusato di avere costretto 22 dipendenti, sotto la minaccia di licenziamento, a firmare un contratto di solidarietà che prevedeva una riduzione dell’orario di lavoro a 28 ore settimanali, mentre in realtà i dipendenti avrebbero continuato a prestare servizio per 40 ore.

