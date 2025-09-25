Acr Messina, possibile svolta: arrivata con pec la prima offerta d'acquisto. Debito sportivo quantificato in 650mila euro

C’è una svolta nella vicenda societaria del Messina. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata via pec una richiesta formale contenente un’offerta d’acquisto irrinunciabile. Non è noto il nome del soggetto interessato, ma la proposta costituirebbe la base d’asta per il trasferimento della società, con modalità e tempi più rapidi rispetto a quelli di una classica procedura fallimentare. Con la prima offerta potrebbe quindi avere avvio il processo che porta alla probabile pubblicazione, da parte della curatela, dell’avviso pubblico.

Nell’offerta è previsto un doppio canale relativo al debito sportivo, quantificato in poco meno di 650mila euro (sono stati esclusi debiti Inail). Da sciogliere soprattutto il nodo della fideiussione già depositata, che scadrà a ottobre, e che farebbe scendere il debito a meno di questa cifra.

Al di là di questa offerta e dei soggetti che si erano fatti avanti nelle scorse settimane, nelle ultime ore anche un nuovo gruppo ha manifestato interesse per l’Acr Messina: si tratta di operatori che conoscono bene il mondo del calcio e che hanno già maturato esperienze significative nel Meridione.