Warner: "Le versioni di Laura Pausini del brano di Grignani sono state autorizzate"

«Le versioni del brano "La mia storia tra le dita" interpretate da Laura Pausini sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie». Lo precisa in una nota Warner Chappell Music, che edita la cover della nota canzone di Gianluca Grignani. Il brano è stato reinterpretato dalla Pausini e Grignani aveva annunciato il ricorso alle vie legali per «stravolgimento del testo». Warner Chappell Music italiana «auspica di risolvere amichevolmente la questione».

Grignani nei giorni scorsi dopo aver annunciato l’intenzione di "tutelare in ogni sede l’intergità» dell’opera, protestando contro lo «stravolgimento operato sul testo originale», aveva smentito «nel modo più assoluto di aver mai rilasciato alcuna autorizzazione alle modifiche del testo». «Gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca dichiarano, sin da ora, che non rilasceranno più alcuna dichiarazione in merito - conclude la nota del legale - e che la questione verrà risolta nelle competenti sedi».