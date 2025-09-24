Taormina, ieri la prima corsa del bus di Asm per collegare la Perla dello Ionio a Gaggi

Da Taormina fino a Gaggi, con un unico bus che unisce la città del Centauro alla valle dell’Alcantara.

È partito ieri mattina il nuovo servizio di linea comprensoriale Taormina Centro-Giardini Naxos-Trappitello-Gaggi, creato dall’Azienda Servizi Municipalizzati per offrire un collegamento migliore per gli utenti di una vasto territorio.

La nuova “Linea Gialla”, oltre ad estendere il suo percorso da Taormina fino a Gaggi, attraversando Giardini Naxos e la frazione taorminese di Trappitello, prevede un’implementazione del numero di corse giornaliere, che passano da 6 a 10, e l’effettuazione del servizio tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi.

La partenza della prima corsa da Taormina (piazza Johann Wolfgang Goethe) è stata anticipata alle 6 per agevolare gli spostamenti degli studenti e dei lavoratori pendolari e fa capolinea a Gaggi alle 6.43 in via Umberto I; tutte le partenze giornaliere sono invece previste da via Enrico Berlinguer 22 alle 6,45, 10, 12.15, 15.45, 19.10 e 20. Il costo del biglietto è di 1,50 euro per i residenti nel comprensorio (Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola e Gaggi) e di 2 euro per tutti gli altri viaggiatori. La seconda partenza da Taormina è prevista alle 7 (sempre da piazza Goethe), mentre le successive da Porta Messina alle 9, 11.15, 12.35, 13.30, 15, 16.35, 18.15 e 19.15.

