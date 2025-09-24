Sant’Agata Militello, affidata a tre società sportive la gestione dello stadio “Biagio Fresina”

Il Comune di Sant’Agata Militello deve far fronte alla necessità di assicurare gestione, manutenzione e piena funzionalità delle strutture ricreative, sportive e culturali cittadine.

Sotto la lente in particolare i due principali impianti comunali, lo stadio “Biagio Fresina” ed il cineteatro “Aurora”.

La patata bollente del campo sportivo è rimasta in mano all’ente locale dopo che la scorsa estate, come tempestivamente pubblicato in queste stesse colonne, al culmine di un lungo contenzioso fu revocata la concessione al “Città di Sant’Agata Calcio”, scomparsa ingloriosamente per mano del presidente pro tempore, l’argentino Maxi Sosa. Alla società il Comune contestò, in particolare, la morosità di 13.000 euro di canone, al netto dell’importo già detratto per le spese di manutenzione straordinaria sostenute e reclamate dal club stesso.

In attesa della predisposizione di un nuovo bando per l’affidamento esterno della gestione dell’impianto di recente riqualificazione, la giunta comunale presieduta dal sindaco Bruno Mancuso ha deliberato la concessione a tre società, le locali “ASD Academy” e “ASD My Training Soccer” e la “ASD Rosmarino” di Militello Rosmarino.

