Rete ospedaliera approvata dall'Ars, la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina integrata nel sistema

Adesso manca solo l'ultimo sigillo, quello del Ministero della Salute. Poi la mappa dei posti letto negli ospedali siciliani diventerà definitiva e ogni struttura dovrà procedere con le rimodulazioni. Con l'ok della commissione Salute dell'Ars, la bozza della nuova rete ospedaliera proposta dal governo Schifani è ad un passo dal diventare effettiva. In aula non sono mancate le voci di dissenso, voti contrari di Pd e Cinque Stelle, ma la maggioranza è riuscita a dare il via libera al documento. Per Messina e la sua provincia il passaggio più importante riguarda la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. A difesa di quella che è una vera eccellenza nel panorama sanitario del sud Italia si sono mobilitati in tantissimi, adesso con il nuovo piano ospedaliero la cardiochirurgia pediatrica diventa parte integrante del sistema regionale.

Il documento prevede 8 posti letto di Cardiochirurgia pediatrica al Papardo, tutti funzionanti nel presidio ospedaliero di Taormina, così come l’Unità coronarica e la Cardiologia. Per la città di Messina i cambiamenti più importanti riguardano il Policlinico che guadagna posti al Pronto soccorso, in Ortopedia e Pneumologia, con qualche segno “meno” in Medicina generale, Pediatria e Gastroenterologia. Perde posti letto il Papardo che ne dovrà contare 344 complessivi. A guadagnarne invece rispetto alla rete del 2019 è l'Irccs Bonino Pulejo, anche se per attivarli servirà ristrutturare alcuni padiglioni, ma nessuna notizia sul finanziamento necessario. Per il deputato messinese Pippo Laccoto, che presiede la commissione all'Ars, la nuova rete ospedaliera non risolve da sola i problemi della sanità siciliana, ma rappresenta un passo importante verso l’efficientamento del sistema. Pur in un quadro di complessiva razionalizzazione la nuova rete porta con sé incrementi di servizi e aumento posti letto in diversi ospedali della Provincia: Barcellona, Patti e Sant’Agata Militello possono contare su due posti letto in più rispetto alla precedente rete, Mistretta ha visto l’attivazione di tre posti letto nel reparto di Otorinolaringoiatria, a Milazzo va sottolineata la dotazione di 10 posti nell’unità Stroke, potenziando di fatto la rete dell’ictus della provincia.