Rassegna stampa 24-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Quel contestato Accordo quadro che l’Ateneo di Messina potrebbe sospendere con la “Hebrew University” di Gerusalemme

- Ponte sullo Stretto, i tempi della Corte dei conti: pronti i “Protocolli di legalità”
- La società consortile Aziende riunite: "Gestire l'ondata d'urto del Ponte sullo Stretto per garantire il territorio"

IN PROVINCIA

- Sant’Agata Militello, affidata a tre società sportive la gestione dello stadio “Biagio Fresina”
- Taormina, ieri la prima corsa del bus di Asm per collegare la Perla dello Ionio a Gaggi

