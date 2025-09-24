Rassegna stampa 24-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Quel contestato Accordo quadro che l’Ateneo di Messina potrebbe sospendere con la “Hebrew University” di Gerusalemme
- Ponte sullo Stretto, i tempi della Corte dei conti: pronti i “Protocolli di legalità”
- La società consortile Aziende riunite: "Gestire l'ondata d'urto del Ponte sullo Stretto per garantire il territorio"
IN PROVINCIA
- Sant’Agata Militello, affidata a tre società sportive la gestione dello stadio “Biagio Fresina”
- Taormina, ieri la prima corsa del bus di Asm per collegare la Perla dello Ionio a Gaggi
