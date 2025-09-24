Quel contestato Accordo quadro che l’Ateneo di Messina potrebbe sospendere con la “Hebrew University” di Gerusalemme

L’Accordo quadro tra l’Ateneo peloritano e la “Hebrew University” di Gerusalemme risale al 30 marzo del 2021, allorché su istanza, firmata dalla professoressa Giovanna D’Amico (Dipartimento di Civiltà antiche e moderne), si chiedeva all’allora rettore Salvatore Cuzzocrea di sottoscrivere l’intesa, nell’ambito della cooperazione internazionale tra Istituti accademici. E tutto fu fatto nell’arco di un paio di mesi.

A distanza di 4 anni, cioè nello scorso mese di luglio, oltre 260 docenti dell’Università di Messina hanno indirizzato alla rettrice Giovanna Spatari, al Senato accademico e al Consiglio d’amministrazione dell’Ateneo una lettera aperta, chiedendo che «UniMe interrompa ogni rapporto con la “Hebrew University” di Gerusalemme». Partendo dai fatti di Gaza, i docenti firmatari hanno utilizzato parole molto dure, parlando di «soluzione finale, organizzata dallo Stato di Israele ai danni di Gaza e della sua popolazione. Una popolazione che muore letteralmente di fame; a decine, ogni giorno, si spengono, crudelmente denutriti, bambini per una precisa decisione politica e militare del governo Netanyahu. Di fronte allo sterminio forse c’è una sola cosa altrettanto indicibile: la possibilità che il genocidio diventi tollerabile. Allora, malgrado il fatto che la sparizione di Gaza lascia senza fiato, disperatamente, tenacemente, non vogliamo restare in silenzio».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale