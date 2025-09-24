Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Quel contestato Accordo quadro che l’Ateneo di Messina potrebbe sospendere con la “Hebrew University” di Gerusalemme

Quel contestato Accordo quadro che l’Ateneo di Messina potrebbe sospendere con la “Hebrew University” di Gerusalemme

L’Accordo quadro tra l’Ateneo peloritano e la “Hebrew University” di Gerusalemme risale al 30 marzo del 2021, allorché su istanza, firmata dalla professoressa Giovanna D’Amico (Dipartimento di Civiltà antiche e moderne), si chiedeva all’allora rettore Salvatore Cuzzocrea di sottoscrivere l’intesa, nell’ambito della cooperazione internazionale tra Istituti accademici. E tutto fu fatto nell’arco di un paio di mesi.
A distanza di 4 anni, cioè nello scorso mese di luglio, oltre 260 docenti dell’Università di Messina hanno indirizzato alla rettrice Giovanna Spatari, al Senato accademico e al Consiglio d’amministrazione dell’Ateneo una lettera aperta, chiedendo che «UniMe interrompa ogni rapporto con la “Hebrew University” di Gerusalemme». Partendo dai fatti di Gaza, i docenti firmatari hanno utilizzato parole molto dure, parlando di «soluzione finale, organizzata dallo Stato di Israele ai danni di Gaza e della sua popolazione. Una popolazione che muore letteralmente di fame; a decine, ogni giorno, si spengono, crudelmente denutriti, bambini per una precisa decisione politica e militare del governo Netanyahu. Di fronte allo sterminio forse c’è una sola cosa altrettanto indicibile: la possibilità che il genocidio diventi tollerabile. Allora, malgrado il fatto che la sparizione di Gaza lascia senza fiato, disperatamente, tenacemente, non vogliamo restare in silenzio».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province