Nuova via Don Blasco a Messina: venerdì apre il tratto di via Santa Cecilia

Sarà aperta al traffico venerdì mattina un’altra porzione del tracciato della nuova via don Blasco. Si tratta della porzione di via Santa Cecilia più vicina a Maregrosso. Sono terminati da settimane i lavori di questo lotto, forse il più complesso dell’intero tracciato, visto che era necessario rifare il sottopasso ferroviario mettendolo in sicurezza. Da lunedì in poi, invece, sarà chiuso al transito il ponte che dal cavalcavia Cannizzaro conduce alla via don Blasco perché dovrà essere demolito e ricostruito. Chi deve raggiungere quella zona potrà utilizzare proprio il sottopasso Santa cecilia che sarà inaugurato venerdì mattina.