Milazzo, auto in fiamme a Vaccarella: miracolosamente illeso il conducente

Momenti di paura intorno alle 21.30 a Milazzo, lungo la strada Panoramica, nel tratto compreso tra la Croce di Mare e il quartiere Vaccarella. Un’auto, una Peugeot 206, condotta da un 23enne, ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia, probabilmente a causa di un’avaria meccanica.

Secondo una prima ricostruzione, il motore del veicolo avrebbe subito un guasto improvviso che ha provocato le fiamme. L’automobilista, che aveva appena terminato il turno di lavoro presso un ristorante della zona, ha perso il controllo finendo contro le aiuole spartitraffico, senza però coinvolgere altri mezzi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, che hanno rapidamente domato l’incendio, e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia mamertina, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità. Fortunatamente nessun ferito: per il conducente solo un forte spavento.

La circolazione è tornata regolare dopo la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area. L’episodio ha destato allarme tra residenti e passanti, che hanno assistito alla scena. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’origine esatta del guasto che ha provocato l’incendio.