Messina rinnova l’omaggio alla Madonna della Mercede: dopo un secolo la processione FOTO

Per i messinesi il simulacro della Madonna della Mercede è sempre legato alla festa pasquale degli Spampanati, ossia l’incontro di Gesù Risorto con Maria la domenica di Pasqua. Pochi però conoscono la tradizione religiosa del titolo che la Vergine spagnola vestita di bianco e ornata di oro porta, così come la chiesa di via Tommaso Cannizzaro, di proprietà dell’omonima confraternita Maria Santissima della Mercede in San Valentino. Dopo circa un secolo la comunità ha potuto festeggiarla nel giorno della sua solennità, il 24 settembre, portando in processione l’artistico simulacro per le vie limitrofe.

Un traguardo tanto desiderato e raggiunto grazie all’impegno della rinnovata confraternita guidata dal commissario straordinario Fortunato Marino con il rettore della chiesa padre Gianfranco Centorrino. È stato l’arcivescovo Giovanni Accolla a presiedere la messa, una celebrazione partecipata da una nutrita rappresentanza di confraternite coordinate dal Centro interconfraternale diocesano. Accolla ha sottolineato l’urgenza di vivificare le tradizioni religiose e la devozione contestualizzandola nell’impegno di fede he si traduce in spazio di prossimità e carità. Un momento di grande gioia per i messinesi che hanno accompagnato il corteo con le candele bianche e azzurre.