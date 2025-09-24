Messina, linea 33 e 39: "Autisti Atm delle linee extraurbane lasciano a piedi i passeggeri senza posto a sedere"

E' ormai un caso. Dopo la nota dei sindacati di ieri che hanno chiesto l'intervento della Polizia Stradale e della Prefettura sottolineando i rischi che corrono gli autisti oggi è toccato proprio agli autisti prendere l'iniziativa. Come comunicati dai sindacati "gli autisti in servizio nei bus ATM impiegati nelle linee extraurbane, stanno evitando di imbarcare passeggieri oltre il numero dei posti a sedere. Sembrerebbe che il bus linea 33 (analoga alla discussa linea 39), in partenza dal Capolinea di Villafranca alle ore 08:10, avrebbe lasciato a terra un consistente numero di passeggeri senza posto a sedere". Lo hanno scritto, in una nota, le segreterie aziendali Fit Cisl- Faisa Cisal - Orsa. "Non sappiamo - hanno proseguito i sindacati nella nota - se si tratta di disposizione aziendale o di iniziativa dei singoli operatori di esercizio che, si rammenta, sono i diretti responsabili del mezzo e della sicurezza. In ogni caso assumiamo la notizia con soddisfazione, prendendo atto che dopo i ripetuti interventi di Cisl, Faisa e Orsa, anche presso la Prefettura e il Comando della Polizia Stradale, qualcosa finalmente si muove a tutela dell’incolumità di lavoratori e utenza".