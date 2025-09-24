La società consortile Aziende riunite: "Gestire l'ondata d'urto del Ponte sullo Stretto per garantire il territorio"

«Un’ondata d’urto», come l’ha definita il presidente Francesco La Fauci, che deve essere assorbita e gestita da chi vive il territorio. La società consortile “Aziende riunite Ponte sullo Stretto” si è presentata ieri mattina alla Commissione consiliare Ponte per illustrare la mission dell’azienda in prospettiva alla partenza dei cantieri della grande opera.

Un’azienda che ha riunito, all’avvio della sua attività, 18 realtà imprenditoriali ma che nel prossimo mese potrebbero arrivare anche a 50. In Aula, oltre il presidente Francesco La Fauci, c’erano anche i vicepresidente Ivo Blandina e Pietro Franza che fanno parte della Consortile e che comunque rappresentano realtà imprenditoriali di primo piano sul territorio.

Una seduta che il presidente della Commissione Ponte, Giuseppe Trischitta, aveva auspicato da tempo per conoscere quale vuole essere il ruolo che la società vuole avere nell’ambito della realizzazione del Ponte ma soprattutto l’impatto per la città, dal punto di via sociale, economico ed occupazionale.

«Messina, nei prossimi anni, avrà una centralità mai vista, tra attività del Ponte e delle opere collaterali – ha sottolineato La Fauci – c’era quindi la necessità di mettere tutti insieme piuttosto che agire da battitori liberi perché da soli non saremmo riusciti a sopperire a tutte le necessità, anche collaterali, che questo contenitore invece può affrontare. Tenete presente – ha aggiunto rivolto ai consiglieri – che in prima battuta sono previsti 55mila lavoratori con una espansione demografica enorme per Messina».

È un’operazione, però, allargata, non ferma al territorio cittadino o provinciale.

