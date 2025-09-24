Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Cremlino reagisce: "Accuse sulle violazioni dello spazio aereo sono isteria"

epa09695153 Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Iranian President Ebrahim Raisi (not pictured) in the Kremlin in Moscow, Russia, 19 January 2022. EPA/PAVEL BEDNYAKOV / KREMLIN POOL / SPUTNIK MANDATORY CREDIT

Le accuse nei confronti della Russia di violare lo spazio aereo Nato con intenti ostili sono frutto di «isteria». Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli alleati dovrebbero abbattere i jet russi se violassero il loro territorio. «Sentiamo un’isteria esagerata riguardo ai nostri piloti militari che presumibilmente violano alcune regole e invadono lo spazio aereo di qualcuno», ha dichiarato Peskov in conferenza stampa, definendo le accuse «infondate». «La nostra aviazione militare rispetta tutte le norme e i regolamenti di volo, ne è guidata e li rispetta nel modo più rigoroso», ha detto ancora Peskov.

