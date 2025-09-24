Celebrato a Messina il giubileo dei volontari di Protezione civile

Un esercito di carità pronto a soccorrere quanti si trovano in difficoltà. Sono gli angeli delle associazioni di protezione civile di Messina e provincia che hanno celebrato il loro giubileo, 150 membri per 23 associazioni. Non un rito, ma un atto che conferma l'impegno costante sul territorio a fianco dei cittadini, per garantire sicurezza nelle circostanze di ogni giorno. Rosso, giallo ciano e giallo blu, arancione, azzurro: da piazza Unione europea a piazza Duomo con le loro divise colorate, a passo lento dietro la Croce. Un cammino di speranza, la stessa portata a ogni soccorso tra le fiamme, il fango, le macerie, ma anche negli stadi, ai concerti e nei tanti cortei religiosi e civili nel quali la loro presenza è presidio di ordine e sicurezza. I volontari di Protezione civile si sono stretti attorno all'arcivescovo Giovanni Accolla che ha presieduto la messa in cattedrale; con lui l'assessore al ramo Massimo Minutoli, l'ing. Bruno Manfrè, dirigente responsabile del Servizio regionale di Protezione civile per la provincia di Messina e altri funzionari. "Un volontario esprime pienamente la comunione, attraverso l'umanità che caratterizza il suo servizio: voi siete icona dell'amore misericordioso di Dio", ha detto Accolla. Il loro coraggio anche nel pericolo, per essere a fianco di sorelle e fratelli nel bisogno, è il segno più bello di ciò che vuol dire condivisione, accoglienza, amore fraterno: nella vita di ognuno di loro, segnata da affanni quotidiani, non manca mai il desiderio di farsi pellegrini di speranza. Al termine della messa in piazza Duomo sono stati benedetti i mezzi con i quali ogni giorno i volontari prestano servizio.