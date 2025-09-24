La breve ondata di maltempo che oggi ha colpito la città di Messina ha causato diversi disagi isolando alcune famiglie residenti nei pressi del torrente Papardo alto. La Protezione civile comunale intervenuta sul posto con i mezzi ha liberato la strada e messo in sicurezza l'area consentendo nuovamente il transito stradale.
Breve ondata di maltempo a Messina, isolate alcune famiglie nella zona del torrente Papardo: interviene la Protezione civile
