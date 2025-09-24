Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Breve ondata di maltempo a Messina, isolate alcune famiglie nella zona del torrente Papardo: interviene la Protezione civile

Breve ondata di maltempo a Messina, isolate alcune famiglie nella zona del torrente Papardo: interviene la Protezione civile

La Protezione civile comunale intervenuta sul posto con i mezzi ha liberato la strada e messo in sicurezza l'area consentendo nuovamente il transito stradale

di

La breve ondata di maltempo che oggi ha colpito la città di Messina ha causato diversi disagi isolando alcune famiglie residenti nei pressi del torrente Papardo alto. La Protezione civile comunale intervenuta sul posto con i mezzi ha liberato la strada e messo in sicurezza l'area consentendo nuovamente il transito stradale.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province