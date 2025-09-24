Acr Messina, spiraglio per il futuro? Trattative in corso, ma non tutto è definito

Che delle trattive ci siano con degli imprentitori interessati a rilevare l'Acr Messina non è un mistero. A dirlo era stata la curatrice fallimentare Maria Di Renzo nel corso della conferenza stampa tenuta sabato scorso per fare il punto della situazione. Offerte ritenute valide, anche se in una fase embrionale, tanto da spingerla a chiedere l'esercizio provvisorio per prendere tempo. A dare maggiore speranza è un post dei due sponsor Caffè Barbera e Fontalba nel quale si legge: "Un immenso grazie alla curatela, alla Federazione, alla stampa, alla squadra e a tutti gli ultras giallorossi. Un gruppo imprenditoriale potrebbe salvare la società a breve. Ora tocca alla città: Domenica tutti allo stadio. Coloriamo gli spalti di giallorosso e facciamo sentire la nostra voce".

Una speranza o qualcosa di più? La sensazione è che qualcosa ci sia ma i contorni dell'affare vanno ancora definiti e non è detto lo si faccia a breve. Un'apertura della Federazione sul debito sportivo c'è stata così come chiarimenti sono arrivati sulla gestione della fideiussione pregressa, ma ancora non tutto si è delineato. Una scadenza è fissata per il 5 ottobre, sarà l'unica? Vedremo nei prossimi giorni.