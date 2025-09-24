A Villa Dante l’Inclusivity Village per costruire la cultura del rispetto

Una giornata che diventa un’importante occasione di incontro e confronto tra istituzioni, cittadinanza, scuole e associazioni, con l’obiettivo comune di costruire una città più aperta, rispettosa e libera da qualsiasi pregiudizio. «E' una iniziativa che si inserisce nel più ampio ragionamento di comunità della nostra città dove deve essere maggiore il senso di comunità» ha detto il sindaco Federico Basile durante la conferenza stampa di presentazione. «In un’ottica di senso di appartenenza e comunità ognuno è chiamato a fare un pezzetto di parte e il risultato non è legato all’evento ma al servizio. Siamo pronti a far partire uno sportello IncludiMe che diventa un avamposto fisico della condivisione e dell’esperienza, con la possibilità di avere informazioni e indicazioni sul mondo dell’inclusività».

Villa Dante pronta a trasformarsi in un villaggio dell’inclusività. La terza edizion e di Inclusivity Village , in programma per tutta la giornata di domani, diventa un piccolo grande contenitore nell’ambito del progetto “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità”, finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027, che mira a prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, la collaborazione e la solidarietà.

«IncludiMe nasce per dare voce alle esigenze che ci ha rappresentato la città – ha spiegato l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata – uno sportello di ascolto aperto alla cittadinanza, grazie alla collaborazione con Messina Social City mette anima e cuore. Faremo sensibilizzazione nelle scuole, abbiamo formato autisti che, in caso di molestie a bordo dei bus, possono attivare il protocollo previsto. Sono piccole azioni quotidiane ma che mirano ad un obiettivo più grande».

Il direttore generale Salvo Puccio ha sottolineato come questo tipo di progetti siano passati «da sperimentali a strutturali e adesso vengono presi ad esempio nei tavoli in cui li presentiamo».

«É un invito a cambiare mentalità – ha detto Stello Vadalà, esperto per i rapporti con le scuole – abbiamo tante persone che vivono ai margini o che, da soli, si sono messi da parte. Questa giornata è un invito a vivere insieme».

Previste diverse testimonianze per “rompere” le barriere mentali. Giovanni Billè, giovane laureato messinese, racconterà le difficoltà a trovare lavoro, ci sarà il racconto di Lucia Papa, unica pilota di aerei non vedente in Italia, o l’esperienza di Rachele Somaschini, quattro volte campionessa d’Italia di rally e Anna Andreussi, navigatrice di rally e anche lei pluricampionessa.

Insomma, tra gli stand in villa, il palco e il gazebo di E-sisto c’è tutto per entrare nel mondo dell’inclusività.